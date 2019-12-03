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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. الحكومة تعلن تحويل مستحقات الرسوم الدراسية للطلاب المبتعثين في الخارج والان مع التفاصيل
الثلاثاء 3 ديسمبر 2019
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليمن تحويل مستحقات الرسوم الدراسية للعام الأكاديمي 2018-2019م للطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج.
وأوضح وكيل الوزارة لقطاع البعثات والعلاقات الثقافية الدكتور مازن الجفري أنه تم تحويل المستحقات ، اليوم الثلاثاء ، من البنك المركزي اليمني إلى جميع الملحقيات الثقافية والسفارات اليمنية المعتمدة في الخارج لصرفها للطلاب المستحقين خلال الأيام القريبة القادمة.
واكد بحسب وكالة سبأ الحكومية أن قطاع البعثات على وشك الانتهاء من إعداد مستحقات الربع الثالث للعام 2019م و تحويلها للخارج في القريب العاجل.
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