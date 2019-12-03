شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المناقصات بوادي حضرموت تناقش مستوى تنفيذ المشاريع المقرة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 ناقشت لجنة المناقصات الفرعية بوادي حضرموت برئاسة وكيل المحافظة لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري اليوم مستوى تنفيذ المشاريع التي أقرتها اللجنة خلال الفترة الماضية الممولة من حصة وادي حضرموت من نسبة المحافظة من مبيعات النفط ، وأوجه التدخلات المطلوبة للتغلب على الإشكاليات التي برزت أثناء تنفيذ تلك المشاريع .

واستعرضت اللجنة بحضور وكيلا المحافظة المساعدين المهندس هشام السعيدي وعبد الهادي التميمي أعداد المشاريع الجاري العمل بالتفصيل والأخرى التي في طور التحليل في مجالات المياه والكهرباء والصحة والتربية والتعليم الفني والأشغال العامة والطرق والنظافة والتحسين ومشاريع جامعة سيئون . Advertisements وجرى مناقشة مشروع لتجهيز وتأثيث المدارس من الأثاث المدرسي والمختبرات العلمية باعتبارها مستلزمات أساسية تعتمد عليها العملية التربوية في جميع المدارس وتساعد على استكمال البيئة المدرسية الملائمة . وأكد وكيل المحافظة على أهمية تجهيز الدراسات الفنية للمشاريع المطلوبة ليتم تسويقها عند أي تدخلات من قبل جميع الجهات الداعمة ، مشددا على ضرورة إختيار المشاريع بمعايير موزونة تستوعب احتياجات كافة المناطق بحسب الأولويات ذات الأهمية .

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