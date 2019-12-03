شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 7 عمال وإصابة العشرات فى حريق مصنع سيراميك بالخرطوم والان نبدء بالتفاصيل

لقي 7 عمال وإصابة العشرات بينهم حالات حرجة جراء حريق هائل بأحد مصانع السيراميك في المنطقة الصناعية بحري بالعاصمة الخرطوم . وقالت لجنة الأطباء المركزية في السودان ، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم الثلاثاء ، إن مستشفيات بحري التعليمي والامل والدولي والبراحة استقبلت حالات وفاة وعشرات المصابين ، متوقعة وصول المزيد من الحالات . وكان موقع "اليوم التالي" الاخباري السوداني ذكر أن الحريق ناجم عن انفجار خزان الغاز الملحق بالمصنع، مشيرا إلى وقوع خسائر فادحة في بنية المصنع ووفاة وإصابة عدد من العمال.

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