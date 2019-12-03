شكرا لقرائتكم خبر عن حرارة الأرض تسجل الأعلى خلال العقد الماضي والان نبدء بالتفاصيل

قال خبراء الأحوال الجوية في تقرير صدر اليوم الثلاثاء ، خلال قمة مناخية في إسبانيا إنه من شبه المؤكد أن درجات الحرارة سجلت أعلى الدرجات على الإطلاق خلال العقد الماضي، مما يرسم صورة قاتمة لتلاشي جليد البحار وموجات الحر ذات التبعات المدمرة ومنسوب البحار الآخذ في الارتفاع.

وسلط تقييم سنوي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية لمناخ الأرض الضوء على المخاطر خلال أسبوعين من المحادثات الرامية لدعم اتفاق باريس للمناخ في عام 2015 لتجنب احتباس حراري كارثي.

وقال بيتيري تالاس، الأمين العام للمنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا، في بيان "موجات الحر والفيضانات التي كانت تحدث عادة ’مرة في القرن’ تتحول إلى أحداث أكثر تكرارا".

وأضاف "عانت دول من الباهاما إلى اليابان إلى موزامبيق من تأثير أعاصير مدارية مدمرة. واجتاحت حرائق الغابات القطب الشمالي وأستراليا". وأشار التقرير أيضا إلى أن ارتفاعات في درجات حرارة البحار، فيما يعرف باسم "موجات الحر البحرية" التي تدمر الحياة تحت سطح الماء، أصبحت أكثر شيوعا.