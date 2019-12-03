أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، الافراج عن 16 معتقلا من المتظاهرين، بعد استحصال موافقة القضاء. وقالت القيادة في بيان، تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بعد استحصال موافقة القضاء، وبالتنسيق مع المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، تم الإفراج عن ١٦ شخصا من المتظاهرين المعتقلين".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمليات بغداد تعلن الافراج عن 16 معتقلا من المتظاهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.