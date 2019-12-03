حكومة إقليم كردستان: نأمل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع بغداد

أعربت حكومة إقليم كردستان، بعد اجتماع لها عقد اليوم الثلاثاء، عن املها في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع وزارة المالية الاتحادية في بغداد.
وبحسب البيان فقد حثت حكومة الإقليم لى دعم إعداد المراحل اللاحقة لمشروع الموازنة لتأمين الحقوق المالية الدستورية لشعب كردستان.
واشار البيان الى عرض وفد حكومة إقليم كردستان خلال الاجتماع، تفاصيل الاتفاق الأولي خلال المباحثات التي أجراها مع وزارة المالية الاتحادية في بغداد بشأن مشروع الموازنة المالية لعام 2020.
واوضحت أن مباحثات الإقليم اجريت بتوجيه وإشراف مباشر من رئيس الحكومة، وتمخضت عن مشاركة إقليم كردستان ولأول مرة في أولى مراحل إعداد مسودة قانون مشروع موازنة 2020.
وأعرب الاجتماع عن أمله في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين، كما حث الكتل الكردستانية في مجلس النواب والكتل الأخرى على دعم إعداد المراحل اللاحقة خلال مناقشة مشروع الموازنة وبما يشمل تأمين الحقوق والمستحقات المالية الدستورية لإقليم كردستان.
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