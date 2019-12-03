اخبار العالم

حقوق الانسان تعزو سبب سقوط الضحايا بين المتظاهرين الى غياب المركزية وقلة العناصر المدربة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

عزت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، اليوم الثلاثاء، سبب سقوط الضحايا في صفوف المتظاهرين الى غياب المركزية وقلة العناصر المدربة.
ونقل بيان للمفوضية، تلقت الخليج 365 نسخة منه، عن رئيسها عقيل الموسوي، قوله خلال اجتماع مع بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق، إن "المفوضية نشرت أكثر من 400 من موظفيها في ساحات التظاهر في بغداد والمحافظات ضمن فرق لرصد الانتهاكات".

وأوضح ان فرق المفوضية "التقت بالمتظاهرين الموقوفين في السجون ومراكز الاحتجاز ونجحت في تهيئة الضمانات القانونية للمتهمين ومنها إجراء الزيارات من قبل ذويهم"، مؤكدا "مواصلة الجهود لإطلاق سراحهم، ممن لم يتورطوا باعتداءات على الأملاك العامة والخاصة".

وأضاف الموسوي، أن "المفوضية اتفقت مع نقابة المحامين على توكيل محامين للدفاع عن المتظاهرين الموقوفين وقد تم تنظيم مايقارب 100 وكالة"، مشيرا إلى أن "غياب المركزية في إصدار الأوامر وقلة العناصر المدربة على قواعد التعامل الآمن أدى إلى سقوط واصابة العديد من الضحايا".


من جهته، ثمن رئيس بعثة الاتحاد الاوربي، وفق البيان، "عمل المفوضية ودورها في تعزيز مبادئ حقوق الانسان في العراق ورصدها للانتهاكات التي تحصل".
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حقوق الانسان تعزو سبب سقوط الضحايا بين المتظاهرين الى غياب المركزية وقلة العناصر المدربة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا