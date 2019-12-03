حقوق الانسان تعزو سبب سقوط الضحايا بين المتظاهرين الى غياب المركزية وقلة العناصر المدربة

ونقل بيان للمفوضية، تلقت الخليج 365 نسخة منه، عن رئيسها عقيل الموسوي، قوله خلال اجتماع مع بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق، إن "المفوضية نشرت أكثر من 400 من موظفيها في ساحات التظاهر في بغداد والمحافظات ضمن فرق لرصد الانتهاكات".وأوضح ان فرق المفوضية "التقت بالمتظاهرين الموقوفين في السجون ومراكز الاحتجاز ونجحت في تهيئة الضمانات القانونية للمتهمين ومنها إجراء الزيارات من قبل ذويهم"، مؤكدا "مواصلة الجهود لإطلاق سراحهم، ممن لم يتورطوا باعتداءات على الأملاك العامة والخاصة".

وأضاف الموسوي، أن "المفوضية اتفقت مع نقابة المحامين على توكيل محامين للدفاع عن المتظاهرين الموقوفين وقد تم تنظيم مايقارب 100 وكالة"، مشيرا إلى أن "غياب المركزية في إصدار الأوامر وقلة العناصر المدربة على قواعد التعامل الآمن أدى إلى سقوط واصابة العديد من الضحايا".



من جهته، ثمن رئيس بعثة الاتحاد الاوربي، وفق البيان، "عمل المفوضية ودورها في تعزيز مبادئ حقوق الانسان في العراق ورصدها للانتهاكات التي تحصل".