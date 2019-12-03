حقوق الانسان تعزو سبب سقوط الضحايا بين المتظاهرين الى غياب المركزية وقلة العناصر المدربة

عزت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، اليوم الثلاثاء، سبب سقوط الضحايا في صفوف المتظاهرين الى غياب المركزية وقلة العناصر المدربة.
وأوضح ان فرق المفوضية "التقت بالمتظاهرين الموقوفين في السجون ومراكز الاحتجاز ونجحت في تهيئة الضمانات القانونية للمتهمين ومنها إجراء الزيارات من قبل ذويهم"، مؤكدا "مواصلة الجهود لإطلاق سراحهم، ممن لم يتورطوا باعتداءات على الأملاك العامة والخاصة".
وأضاف الموسوي، أن "المفوضية اتفقت مع نقابة المحامين على توكيل محامين للدفاع عن المتظاهرين الموقوفين وقد تم تنظيم مايقارب 100 وكالة"، مشيرا إلى أن "غياب المركزية في إصدار الأوامر وقلة العناصر المدربة على قواعد التعامل الآمن أدى إلى سقوط واصابة العديد من الضحايا".
من جهته، ثمن رئيس بعثة الاتحاد الاوربي، وفق البيان، "عمل المفوضية ودورها في تعزيز مبادئ حقوق الانسان في العراق ورصدها للانتهاكات التي تحصل".
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