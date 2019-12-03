بالصور.. تواجد الخماسي المصاب يضفي السعادة على تدريبات أسود الرافدين

رياضة 2019-12-03 | 13:07 2,696 مشاهدة خاض المنتخب الوطني لكرة القدم، تدريباته الصباحية في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الاثنين، استعداداً لمواجهة البحرين في نصف نهائي كأس الخليج "خليجي 24" يوم الخميس المقبل. أسود الروشهدت التدريبات عودة سعد ناطق وأمجد عطوان وشريف عبد الكاظم وكذلك تواجد الثنائي مهند علي وعلاء عباس، بعدما تعرضا لإصابة طفيفة في مباراة الأمس أمام اليمن. وسيواجه المنتخب الوطني نظيره البحريني على ملعب نادي الدحيل في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت بغداد يوم الخميس المقبل.



وكان من المقرر إقامة المباراة على ملعب "جاسم بن حمد" في نادي السد، لكن اللجنة المنظمة قررت تغيير ملعب المباراة. وكان من المقرر إقامة المباراة على ملعب "جاسم بن حمد" في نادي السد، لكن اللجنة المنظمة قررت تغيير ملعب المباراة. Advertisements

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