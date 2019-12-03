ترامب: ما تفعله إيران بشعبها 'أمر مروع'

وقال ترامب خلال مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في لندن، إن "إيران تقتل الآلاف من المحتجين من شعبها"، وطالب دول العالم بالانتباه إلى هذه المسألة، وذلك حسب وكالة "رويترز".

ووصف ما تفعله إيران بشعبها بأنه "أمر مروع".



يأتي ذلك، بعدما أقر التلفزيون الإيراني الحكومي، أن "قوات الأمن أطلقت النار وقتلت ما وصفتهم بـ"مثيري شغب" في عدة مدن وسط احتجاجات ضد رفع أسعار الوقود".

وكانت الاضطرابات في إيران قد بدأت، في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني، احتجاجا على رفع أسعار الوقود، لكن الاحتجاجات سرعان ما اتخذت منحى سياسيا، حيث طالب المتظاهرون الإطاحة بكبار القادة في البلاد فيما قد تكون أكبر احتجاجات ضد الحكومة الإيرانية منذ 40 عاما.

