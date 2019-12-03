استيقظت امرأة تعيش في مدينة سان فرنسيسكو بالأرجنتين من غيبوبتها نتيجة صراخ طفلتها الجائعة حيث فاقت وبدأت ترضعها.
وبعد مضي شهر على غيبوبتها أبلغ الأطباء أقاربها بأنها قريبا ستفارق الحياة، ونصحوهم بالتبرع بأعضاء جسمها للمرضى المحتاجين. ولكن زوجها مارتن ديلغادو، أعلن أن زوجته سوف تفيق من غيبوبتها على الرغم من هذه التنبؤات المتشائمة.
وزار ديلغادو زوجته في المستشفى يوم 23 نوفمبر الماضي بصحبة ابنته الصغرى، التي بدأت تبكي كما تفعل دائما عندما تكون جائعة، وفجأة فتحت المرأة أزرار قميصها وأخرجت ثديها وبدأت ترضعها.
ويقول زوجها إن مشهد احتضان الأم لطفلتها المثير أبكى جميع من كان حاضرا، فقد احتضنتا كما كانتا تفعلان دائما قبل الحادث. ومع كل هذا بقيت المرأة في غيبوبتها ولا تستجيب لكلمات الأقارب. يقول الزوج "نأمل أن تسود العدالة، خاصة وأن ثلاثة أطفالما زالوا في انتظارها".
كانت هذه تفاصيل خبر معجزة طبية... صراخ طفلتها أيقظها من الغيبوبة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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