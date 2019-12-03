نائب يدعو صالح لاختزال مدة تكليف مرشح الحكومة لساعات أو ايام قليلة

وقال حسن خلاطي في حديث لـ الخليج 365، ان "حكومة عبد المهدي وبعد تصويت البرلمان على قبول استقالتها فقد تحولت الى حكومة تصريف اعمال وهي بحكم الدستور لاتزيد على 30 يوما"، مبينا ان "رئيس الجمهورية اصبح اليوم معنيا بتكليف مرشح الكتلة الاكبر لمنصب رئيس الوزراء المقبل خلال مدة 15 يوما، كما حددها الدستور".



واضاف خلاطي، ان "رئيس الجمهورية ونتيجة لخطورة الاوضاع وتسارع الاحداث فهو مطالب بعدم الثبات على مدة الخمسة عشر يوما بل عليه اختزالها لساعات او ايام قليلة"، لافتا الى ان "المرشح الجديد لديه ايضا مهلة دستورية ولكن ايضا ينبغي اختزالها الى اقصر حد ممكن".

واكد خلاطي، ان "التوجه العام لدى جميع الكتل هو اهمية حسم الامر بوقت سريع جدا، وجميع الجهود متجهة باتجاه اختيار شخصية مستقلة تحظى بقبول الفضاء الوطني"، مشددا على ان "تكون شخصية حازمة بقراراتها وتتحلى بالمقبولية الكبيرة لان المرحلة بحاجة الى هكذا شخصية ومن الممكن بكل سهولة ايجادها لان العراق زاخر بهكذا شخصيات وطنية".ووافق البرلمان العراقي، (الاحد 1 كانون الاول 2019)، على استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بعد يوم من تقديمها بشكل رسمي، وذلك في جلسة استثنائية.

ويتظاهر العراقيون منذ مطلع تشرين الاول اكتوبر الماضي، رغبة في تغيير النظام والقضاء على الفساد، عبر احتجاجات غاضبة راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى.