مدير عام تربية بابل ينفي تقديم استقالته من منصبه

نفى مدير عام تربية محافظة بابل حسين خلف السالم، الثلاثاء، تقديم استقالته من منصبه.
وقال السالم في حديث لـ الخليج 365، ان "الانباء التي نشرتها وسائل اعلامية بشأن تقديم استقالتي من منصبي او اقالتي عارية عن الصحة".
واضاف "انني مستمر في عملي"، داعيا وسائل الاعلام الى "توخي الدقة في نقل المعلومة".
ونشرت وسائل اعلامية اليوم الثلاثاء، خبرا تضمن ان مدير عام تربية محافظة بابل حسين خلف السالم قدم استقالته من منصبه.
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