المالكي: لا يوجد أي مرشح محدد من قبلنا لرئاسة الوزراء

وكتب المالكي في تغريدة على صفحته بموقع (تويتر): "نجدد التأكيد بعدم وجود مرشح محدد من قبلنا لرئاسة الوزراء".

وأضاف المالكي: "نحن مع أي مرشح فيه المواصفات التي حددتها المرجعية الدينية العليا والقوى السياسية والاجتماعية، ويأتي عبر السياقات الدستورية المعتمدة".



ووافق البرلمان العراقي، (الاحد 1 كانون الاول 2019)، على استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بعد يوم من تقديمها بشكل رسمي، وذلك في جلسة استثنائية شهدت ايضا مناقشة أحداث ذي قار والنجف.

ويتظاهر العراقيون منذ مطلع تشرين الاول اكتوبر الماضي، رغبة في تغيير النظام والقضاء على الفساد، عبر احتجاجات غاضبة راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى.