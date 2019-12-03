المالكي: لا يوجد أي مرشح محدد من قبلنا لرئاسة الوزراء

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الثلاثاء، عدم وجود مرشح محدد من قبله لتولي منصب رئيس الوزراء، معلناً تأييده لأي مرشح يمتلك المواصفات التي حددتها المرجعية الدينية والقوى السياسية والاجتماعية.
وأضاف المالكي: "نحن مع أي مرشح فيه المواصفات التي حددتها المرجعية الدينية العليا والقوى السياسية والاجتماعية، ويأتي عبر السياقات الدستورية المعتمدة".
ووافق البرلمان العراقي، (الاحد 1 كانون الاول 2019)، على استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بعد يوم من تقديمها بشكل رسمي، وذلك في جلسة استثنائية شهدت ايضا مناقشة أحداث ذي قار والنجف.
ويتظاهر العراقيون منذ مطلع تشرين الاول اكتوبر الماضي، رغبة في تغيير النظام والقضاء على الفساد، عبر احتجاجات غاضبة راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى.
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