زعيمة المعارضة الإيرانية: النظام غير قادر على احتواء الاحتجاجات

قالت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي، الثلاثاء، إن النظام غير قادر على احتواء الاحتجاجات.

وكتبت رجوي على تويتر: "شعبنا لن يتوقف عن الانتفاضة والنظام غير قادر على احتواء الاحتجاجات".

وقالت زعيمة المعارضة الإيرانية، مريم رجوي، إن السلوك العنيف للنظام الحاكم في التعامل مع المظاهرات، المنددة بارتفاع أسعار البنزين، خلال الأيام الماضية، يُعَد جريمة ضد الإنسانية.

وطالبت رجوي، في تصريحات لها، المجتمع الدولي بمعاقبة عناصر النظام الحاكم لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية، ودعم مطالب الشعب الإيراني.

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وبدأت الاضطرابات في إيران في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني بسبب رفع أسعار البنزين لكنها سرعان ما اتخذت منحى سياسيا حيث طالب المتظاهرون بالإطاحة بكبار القادة في البلاد فيما قد تكون أكبر احتجاجات ضد الحكومة.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد طالبت الحكومة، الأربعاء، بإعلان أرقام ضحايا ومعتقلي ثورة البنزين والانتهاكات التي حدثت للمحتجين وبتحقيق مستقل.

ودعت المنظمة الحقوقية الدولية، في بيان، المسؤولين الإيرانيين إلى إجراء تحقيق مستقل بشأن الانتهاكات التي وقعت خلال الاحتجاجات الرافضة لغلاء سعر البنزين.

وأدان البيان التعتيم المتعمد لقمع المحتجين بوحشية من جانب السلطات الإيرانية، مشيرا إلى أن حكومة طهران قطعت خدمة الإنترنت 12 يوما، فضلا عن رفضها الإفصاح عن أعداد الضحايا.

ودعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمنظمات الأممية المعنية لإجبار المسؤولين الإيرانيين على الإجابة عن الأسئلة حول حصيلة ضحايا الاحتجاجات.

وتشهد العديد من المدن الإيرانية أبرزها العاصمة طهران ومشهد وشيراز وسيرجان والأحواز وأرومية، منذ منتصف ليل الخميس، احتجاجات على رفع أسعار البنزين بمعدل 300%.