سفارة دولة الإمارات في سلطنة عمان تحتفل باليوم الوطني الـ48

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتفلت سفارة الإمارات بسلطنة عمان بمناسبة اليوم الوطني الـ48 للإمارات.



يقول محمد بن سلطان السويدي، سفير الإمارات لدى سلطنة عمان: "أتقدم بأحر التهاني إلى شعبنا وقيادتنا في دولة الإمارات بمناسبة اليوم الوطني الـ48".

ويضيف السويدي: "الحشد الكبير من أبناء السلطنة بمناسبة اليوم الوطني يعكس عمق العلاقة بين البلدين".

يقول محمد غنيم، سفير جمهورية مصر لدى سلطنة عمان: "أهنئ قيادة وشعب الإمارات الشقيق بمناسبة العيد الوطني الـ48".

ويضيف غنيم: "ذكرى اليوم الوطني الإماراتي الـ48 مناسبة عزيزة على كل العرب".