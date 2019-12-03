سفارة دولة الإمارات في سلطنة عمان تحتفل باليوم الوطني الـ48

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتفلت سفارة الإمارات بسلطنة عمان بمناسبة اليوم الوطني الـ48 للإمارات.
يقول محمد بن سلطان السويدي، سفير الإمارات لدى سلطنة عمان: "أتقدم بأحر التهاني إلى شعبنا وقيادتنا في دولة الإمارات بمناسبة اليوم الوطني الـ48".
ويضيف السويدي: "الحشد الكبير من أبناء السلطنة بمناسبة اليوم الوطني يعكس عمق العلاقة بين البلدين".
يقول محمد غنيم، سفير جمهورية مصر لدى سلطنة عمان: "أهنئ قيادة وشعب الإمارات الشقيق بمناسبة العيد الوطني الـ48".
ويضيف غنيم: "ذكرى اليوم الوطني الإماراتي الـ48 مناسبة عزيزة على كل العرب".
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