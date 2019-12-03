سفارة دولة الإمارات في القاهرة تحتفل باليوم الوطني الـ48

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتفلت سفارة الإمارات بالعاصمة المصرية القاهرة بمناسبة اليوم الوطني الـ48 للإمارات بمشاركة رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء وسفراء الدول العربية والأجنبية بمصر ولفيف من السياسيين والإعلاميين والفنانين.

وبدأ الحفل بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات، والنشيد الوطني المصري، قبل أن يلقي سفير الإمارات بالقاهرة كلمته التي أكد فيها عمق العلاقات الإماراتية - المصرية.



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