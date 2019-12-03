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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب: ليس هناك موعد نهائي لاتفاق تجاري مع الصين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ترامب: ليس هناك موعد نهائي لاتفاق تجاري مع الصين
الثلاثاء 3 ديسمبر 2019
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، إنه ليس لديه موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق تجارة مع الصين، وإنه قد يكون من الأفضل الانتظار لما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.
وأضاف ترامب للصحفيين في لندن، حيث من المقرر أن يحضر اجتماعًا لقادة دول حلف شمال الأطلسي، أنّه ”ليس لدي موعد نهائي.. لا. أفكر ببعض الطرق وأرى أنه من الأفضل الانتظار مع الصين لما بعد الانتخابات“.
وتابع: ”لكنهم يريدون إبرام اتفاق الآن، وسنرى ما إذا كان سير الاتفاق صحيحًا أم لا.. يجب أن يكون صحيحًا“.
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