الرئيس السيسي يلتقط صوراً تذكارية مع عمال مدينة دمياط للأثاث

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الرئيس السيسي يلتقط صورا تذكارية مع عمال مدينة دمياط للأثاث الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 حرص الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على التقاط صورة تذكارية مع عددا من أصحاب الورش بمدينة دمياط للأثاث.

وتفقد الرئيس السيسي المعرض الدائم لمنتجات مدينة دمياط للأثاث، واستمع إلى شرح مفصل عن طبيعة مراحل الإنتاج للمنتجات الخشبية المعروضة.

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