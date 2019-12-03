عدن - ياسمين عبد الله التهامي - العراق تنفي وجود قوات قتالية أميركية على أراضيها

الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

نفى المتحدث باسم العمليات المشتركة العراقية، في خبر عاجل عبر فضائية العربية، اليوم الثلاثاء، وجود قوات قتالية أميركية على الأراضي العراقية.



وأضاف المتحدث، أن العمليات المشتركة العراقية، أو أي عمليات أو دخول وخروج القوات الأميركية لا تتم إلا بعلمنا، وأن اللجنة القانونية في البرلمان العراقي أعلنت إرجاء جلسة اليوم إفساحا للمجال أمام المشاورات.

وفي وقت سابق أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يوم الجمعة الماضية، أنه سيستقيل بعد دعوة من رجل الدين الشيعي الكبير علي السيستاني للبرلمان للنظر في سحب دعمه لحكومته لوقف العنف، وصوت البرلمان على قبول الاستقالة يوم الأحد.