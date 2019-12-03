سفير السعودية بلبنان سابقاً يكشف مخططات جماعات الشر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سفير السعودية بلبنان سابقا يكشف مخططات جماعات الشر

الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

كشف على عواض عسير سفير المملكة العربية السعودية سابقًا بلبنان، أنه تعرض لشائعات مغرضة وقت أن كان سفيرا لخادم الحرمين هناك، وكان هدفها النيل من سمعة المملكة، وذلك من قبل جماعة بلبنان، ولكن لا أريد الإفصاح عن اسمها الآن، وكان الغرض النيل من المملكة وطنى الذى أعتز بِه.



وأكد السفير السابق بلبنان أنه للأسف جماعات جيوسياسية توجد بلبنان ومزقت لبنان وهناك جماعات تتلقى تعليماتها من الخارج، وتأمل أن ما نراه اليوم فى لبنان أن تكون لها نتائج إيجابية تعيده لأوضاعه الطبيعية.

وأشار إلى الإعلام السياسى أصبح له العديد من الأهداف فهناك حكومات انهارت وقت الربيع العربى بسبب الاعلام السياسى.

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جاء ذلك فى جلسة بعنوان الدبلوماسية والاعلام من يحرك الاخر ضمن جلسات منتدى اعلام السعودية المنعقد بالرياض.

وقد انطلق منتدى الإعلام السعودى فى نسخته الأولى أمس تحت رعاية هيئة الصحفيين السعوديين برئاسة الكاتب الصحفى السعودى خالد مالك ويترأس المنتدى محمد فهد الحارثى.

ويشارك فيه نخبة كبيرة من الوزراء السعوديين منهم والسفراء السعوديين بعدد من الدول والقيادات الرسمية فى المملكة العربية السعودية منهم الأمير عبدالعزيز بن تركى الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة والدكتور محمد العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامى والمستشار تركى آل سيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية، وتركى شبانة وزير الإعلام ومحمد الجدعان وزير المالية وماجد القصبى وزير التجارة والاستثمار وأسامة نقلى سفير المملكة لدى القاهرة وفهد المبارك عضو مجلس الوزراء بالمملكة وعضو اللجنة العليا والتحضيرية لاستضافة المملكة لقمة العشرين وفيصل بن حسن طراد مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، وتركى الدخيل السفير السعودى لذى دولة الإمارات، إلى جانب كوكبة من الإعلاميين العرب والأجانب تتجاوز الـ١٠٠٠ إعلامى.