القبض على مُسن اتصل بخدمة العملاء 24 ألف مرة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - القبض على مسن اتصل بخدمة العملاء 24 ألف مرة
الثلاثاء 3 ديسمبر 2019
أوقف متقاعد ياباني بعدما اتصل حوالى 24 ألف مرة خلال عامين برقم خدمة الزبائن لشركة الاتصالات التي يتعامل معها، بحجة أنها لم تحترم بنود العقد الموقع بينهما، بحسب الشرطة ووسائل إعلام محلية.
وقد أوقف ”أكيتوشي أوكاموتو“، البالغ من العمر 71 عامًا، رهن التحقيق الأسبوع الماضي، بعدما أجرى أكثر من 400 اتصال خلال أسبوع برقم خدمة الزبائن في شركة ”كاي دي دي أي“ للاتصالات، بحسب ما أوضح الناطق باسم شرطة طوكيو اليوم الثلاثاء لوكالة ”فرانس برس“.
وأشار الناطق إلى أن الرجل ”كان يريد أن يأتي إليه أحد موظفي شركة الاتصالات ليعتذر منه بسبب انتهاك بنود العقد. وكان يغلق الخط في أحيان كثيرة بعيد طلب الرقم“.
وجرى توقيف الرجل بتهمة إعاقة انتظام عمل نشاط تجاري طبيعي، وفق الناطق.
ولفتت وسائل إعلام محلية إلى أن هذه المضايقات الهاتفية استمرت لعامين، مع مجموع بلغ 24 ألف اتصال من أكشاك للاتصال الهاتفي، للتعبير عن انزعاجه وإهانة المتحدثين معه على الهاتف.
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