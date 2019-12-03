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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حريق ضخم بالعاصمة السودانية
الثلاثاء 3 ديسمبر 2019
الخليج 365_وكالات
شب حريق هائل في العاصمة السودانية، صباح الثلاثاء، داخل المنطقة الصناعية بالخرطوم بحري، وهو ما اضطر إلى إخلاء الموقع من السيارات والعمال والمارة.
وأفاد شهود عيان، بأن الحريق نشب في مصنع "سيلا" للسيراميك، وأوضحوا أن النيران اشتعلت من جراء انفجار عبوات الغاز داخل المنشأة.
في غضون ذلك، دعت لجنة أطباء السودان المركزية، الأطباء والكوادر الصحية للتوجه إلى مستشفى "بحري التعليمي" للمساعدة في إسعاف الحالات التي أصيبت في الحريق.
وأوردت اللجنة أن إصابات متفاوتة الخطورة توافدت إلى المستشفى، وما زال هناك العديد من المصابين في الطريق إلى المؤسسة الطبية.
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