شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بحضور تركي الشبانة.. "الصحفيين" تكرم الفائزين بجائزة الإعلام السعودي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

نظَّمت هيئة الصحفيين السعوديين، مساء أمس الاثنين، حفل جائزة الإعلام السعودي، وذلك بحضور وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، وحشد من الإعلاميين الخليجيين والعرب والأجانب، وذلك على هامش أعمال منتدى الإعلام السعودي، في فندق وريزيدنس هلتون بالرياض.



وبدء حفل الجائزة بالسلام الملكي، ثم شاهد الحضور عرضًا مرئيًّا عن تاريخ الإعلام السعودي وبدايته منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

كما استعرض بدايات الإعلام السعودي، وإنشاء أول صحيفة "صحيفة أم القرى"، وبداية إنشاء الإذاعة السعودية والتلفزيون السعودي، وتوثيق أهم المحطات التاريخية للإعلام السعودي وتطوره ومسيرته الماضية، وتطوره الحالي، وسعيه لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

وشاهد الحضور عرضًا مباشرًا لفن الأوبرا، ثم وُزعت جوائز الإعلام السعودي.

فاز كلا من: في فرع الصحافة الاجتماعية سلطان الأحمري من "وكالة الأنباء السعودية". وفي فئة الصحافة الثقافية فيصل الخماش من "صحيفة عكاظ" وفي فئة الصحافة الاقتصادية دانة بو بشيت من "صحيفة اليوم". وفي فئة الصحافة السياسية عضوان الأحمري من "اندبندنت العربية". وفي فئة الصحافة الاستقصائية فاز جمال جوهر من "صحيفة الشرق الأوسط". وفي فئة الصحافة الرياضية فهد الدوس من "صحيفة الرياض". وفي فئة صحافة الصورة عدنان مهدلي من "صحيفة الاقتصادية". وفي فئة صحافة الرسم الكاريكاتيري محمد الريس من "صحيفة عرب نيوز". وفي فئة كاتب العمود الصحفي عبدالرحمن الراشد من "صحيفة الشرق الأوسط". وفي فئة الحوار المصور عبدالله المديفر من "قناة روتانا خليجية". وفاز بجائزة فرع الإنتاج المرئي في فئة "التقرير المصور" علي العلياني من قناةMBC. كما فاز بفرع الإنتاج المسموع في فئة الحوار المسموع خالد عبدالعزيز. وحصل على جائزة الإعلام الريادي عبدالرحمن جامي، وهو ريادي مستقل.

عقب ذلك التُقطت الصور التذكارية للفائزين بالجوائز مع وزير الإعلام تركي الشبانة، ثم شاهد الحضور فيلمًا وثائقيًّا بعنوان "سادة المشهد"، يحكي تأثير أبرز الإعلاميين الرياديين السعوديين، والاحتفاء بالمميزين منهم، والأسماء الأبرز في مسيرة تاريخ الإعلام السعودي الذين برز تأثيرهم في تاريخ الصحافة السعودية والإذاعة والتلفزيون، ورؤساء تحرير الصحف والمجلات الثقافية والفكرية والمجتمعية والسياسية والاقتصادية.

وبعدها شاهد الحضور تقريرًا مصورًا بعنوان "رواد المهنة"، استُعرض فيه أهم الشخصيات الإعلامية المؤثرة والمعاصرة، وسلَّم وزير الإعلام جائزة "رواد المهنة" للمستشار في الديوان الملكي عبدالله المحيسن، ولرئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين خالد المالك، والإعلامية مريم الغامدي.

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وأعرب خالد المالك رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين، عن شكره للقائمين على منتدى الإعلام السعودي، ولوزير الإعلام، مشيرًا إلى أن المنتدى محفل عالمي كبير، يواكب في دورته الأولى التجديد المتقن بالسعودية التي تشكل قيمة إضافية لكل النظم الخلاقة.

وأكد المالك، أن المنتدى يُسهم في التعرف على الحلول المختلفة لمواجهة الصعوبات والتحديات المعاصرة، واكتشاف تجارب جديدة وناجحة، والتأكيد على أهمية ربط حرية الرأي والتعبير بالمسؤولية الأخلاقية للعاملين في الحقل الإعلامي والمؤسسات الإعلامية.

وبيّن "المالك"، أن هيئة الصحفيين السعوديين بادرت كمؤسسة مجتمع مدني مستقلة لتكون حاضنة لباكورة العمل المؤسسي المتخصص الذي يحمل قيم العمل الخلاق، وابتكار المبادرات الإعلامية التي تساعد على خلق الفرص، ومواجهة التحديات، لافتًا الانتباه إلى أن الهيئة تحرص على مثل هذه اللقاءات لتبادل الرؤى والتطلعات.

واستمع الحضور لكلمة المستشار عبدالله المحيسن التي شكر فيها الحضور والمنتدى، وأكد تشرفه باستلام الجائزة، فيما قدمت مجموعة من الأطفال عرضًا محاكيًا لأهم وأبرز البرامج التلفزيونية القديمة المختلفة التي عُرضت في التلفزيون السعودي.

وتناولت القضايا الاجتماعية والفكرية والثقافية والإخبارية، وبرامج طب الأسرة والأطفال، وكانت لها بصمة تاريخية وحضور مؤثر على المشاهد السعودي والعربي على حد سواء.

بعدها شاهد الحضور فيلمًا مرئيًّا بعنوان "راحلون باقون"، استذكر به الحضور أهم الشخصيات الإعلامية، وأهم المؤسسين للصحف والمجلات لمختلف فئاتها، الثقافية والاجتماعية والفكرية، وأهم المحطات التاريخية لصناعة الإعلام والفكر والثقافة في السعودية.

وسلم وزير الإعلام تركي الشبانة جائزة "وسام الوفاء 2019" للوزير والدبلوماسي الأسبق جميل الحجيلان الذي يعد أول وزير للإعلام، وأول قيادي إعلامي في السعودية تولى وزارتَي الإعلام والصحة في حقبة وزارية واحدة، وتولى منصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي منذ عام 1993 إلى عام 2002م.

كما يعد أول سفير لخادم الحرمين الشريفين لدى الكويت، وأول مندوب للمملكة لدى الأمم المتحدة، وفي ختام حفل جائزة الإعلام السعودي جرى تكريم الشركاء والرعاة الرسميين.