شكرا لقرائتكم ترمب: النظام في إيران يقتل الآلاف من أفراد الشعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم الثلاثاء، إن إيران تقتل الآلاف من المحتجين من شعبها ودعا العالم إلى الانتباه إلى هذا الأمر.

وندد ترمب بحملة إيران على المتظاهرين الذين خرجوا للاحتجاج على رفع أسعار الوقود في وقت نشرت مجموعات حقوقية حصيلة مرتفعة للقتلى.

وقال ترمب للصحافيين قبيل قمة لحلف شمال الأطلسي في لندن إن "الكثير من الأشخاص يُقتلون في إيران لمجرد الاحتجاج" مضيفا " إنه أمر مروع".

اندلعت الاحتجاجات في إيران في 15 تشرين الثاني/نوفمبر بعد الإعلان المفاجئ عن زيادة أسعار البنزين بما يصل إلى 200 في المئة مع مفعول فوري.

وصرح ترمب للصحافيين في لندن قبيل قمة لحلف شمال الأطلسي "إيران تقتل ربما الآلاف والآلاف من الناس في الوقت الحالي فيما نتحدث".

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وأضاف: "لهذا السبب قاموا بقطع الاتصال بالإنترنت. لقد قطعوا الإنترنت حتى لا يتمكن الناس من رؤية ما يحدث... وبصراحة، أنا لا أعرف كيف تصل إلى هناك، لا أعرف كيف تقوم بعملك ولكن الصحافة يجب أن تدخل هناك لترى ما يجري".

وأضاف ترمب: "ما يصلنا الآن هو أن الآلاف من الناس يقتلون في إيران لأنهم يحتجون... ليست مجرد أرقام صغيرة، وهذا سيء؛ أعداد كبيرة، وهذا بالفعل سيء - وأعداد كبيرة بالفعل".

وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك ما تستطيع الولايات المتحدة فعله، أجاب: "أفضل ألا أقول الآن. إنه شيء مروِّع وأعتقد أن العالم يجب أن يراقب الأمر. لكن الكثير من الناس يتعرضون للقتل في إيران في الوقت الحالي لأنهم يحتجون. لمجرد أنهم يحتجون".

وفي سياق آخر أعلن ترمب في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ قبيل القمة، أن انتقادات نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لحلف شمال الأطلسي التي وصفه فيها بأنه في حالة "موت دماغي" "مهينة وبغيضة".

وقال ترمب إن "حلف شمال الأطلسي يقوم بمهمة رائعة(...) أعتقد أن ذلك مهينًا للغاية،" واصفًا تصريحات ماكرون بأنها "بغيضة بدرجة كبيرة جداً بشكل أساسي بالنسبة للدول الـ28".

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد صرح في مقابلة مع مجلة "ذي إيكونوميست" الأسبوعية نشرت، مطلع نوفمبر، أن "ما نعيشه حالياً هو موت دماغي لحلف شمال الأطلسي"، مبرراً ذلك بالابتعاد الأميركي وسلوك تركيا العضو في الحلف.