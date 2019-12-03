روحاني: أميركا وأوروبا لاترغبان بإحلال السلام في اليمن

أكد الرئيس الايراني ​حسن روحاني​، ان "​أميركا​ وأوروبا لا ترغبان بإحلال ​السلام​ في ​اليمن​ وتسعيان إلى بيع ​السلاح​"، موضحاً بأن "الأزمة في اليمن أحد أهم القضايا العالقة في المنطقة".

وخلال استقباله وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، اعتبر روحاني أن "الحرب في اليمن لم تنجز سوى الدمار والقتل وتهديد وحدة الأراضي اليمنية والعداء والحقد بين الشعبين اليمني والسعودي"، مشيراً الى "ضرورة إنهاء تلك الحرب بشكل عاجل وإعادة ​الأمن​ والاستقرار في ظل حوار يمني يمني"، مشدداً على "ضرورة أن تلعب دول المنطقة دورا فاعلا في ضمان الأمن الإقليمي، وينبغي ضمان أمن ​الخليج​ و​مضيق هرمز​ بالتعاون بين دول المنطقة ولاينبغي السماح لدول أجنبية بالتدخل".