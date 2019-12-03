قائد البحرية الإيرانية أعلن تجهيز مدمرات القوة البحرية للجيش بأنظمة الحرب الإلکترونیة

أعلن قائد القوة البحرية للجيش الإيراني الأدميرال حسين خانزادي، "تجهیز جمیع مدمّرات القوة البحریة للجیش بأنظمة الحرب الإلکترونیّة المحلیّة الصنع"، موضحًا أنّ "المعدّات الّتي أُضيفت للمدمرات هي معدّات تُستخدم في الحرب الإلكترونية منها ما يخصّ الحرب عند السواحل، ومنها ما يتعلّق بالحرب في المياه".

ولفت في مراسم انضمام ثلاث طائرات للقوة البحرية، إلى أنّ "الحرب الإلكترونيّة هي مجموعة من الإجراءات الإلكترونيّة المتضمّنة استخدام بعض النظم والوسائل الإلكترونيّة الصديقة في استطلاع الإشعاع "الكهرومغناطيسي" الصادر من نظم العدو ومعدّاته الإلكترونيّة المختلفة، مع الاستخدام المتعمد للطاقة "الكهرومغناطيسية" في التأثير على هذه النظم والوسائل، لمنع العدو أو حرمانه أو تقليل استغلاله للمجال "الكهرومغناطيسي".