عمار الحكيم: العشائر وأدت الفتنة وفوتت الفرصة على أعداء العراق

شدّد رئيس "تيار الحكمة" ​عمار الحكيم​، على أنّ "بغيرتها ​العراق​ية ونخوتها الأصيلة، تُسجّل عشائرنا الكريمة موقفًا مشرّفًا آخر يُضاف إلى سفرها الخالد، من خلال دورها الرائد في وأد الفتنة الّتي كادت أن تضرب محافظاتنا الجنوبية".

ولفت إلى أنّ "العشائر بموقفها الشجاع هذا ووعيها الكبير، إنّما فوّتت الفرصة على أعداء العراق المتربّصين به وبشعبه الأبي، وحافظت على سلميّة المظاهرات المطالِبة بالإصلاح".