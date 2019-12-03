زلزال بقوة 6 درجات ضرب سواحل تشيلي الشمالية على الحدود مع بيرو

أعلنت هيئة مسح الجيولوجي الأميركية، أنّه "جرى تسجيل زلزال قوي بلغت قوّته المبدئية 6 درجات في المحيط الهادئ قبالة الساحل الشمالي لتشيلي، على الحدود مع بيرو".
وأوضحت أنّ "الزلزال وقع على عمق معتدل يبلغ 32 كم، وكان على بعد 38 كيلومترًا إلى الجنوب الغربي من مدينة أريكا التشيليّة".
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