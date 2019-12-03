زلزال بقوة 6 درجات ضرب سواحل تشيلي الشمالية على الحدود مع بيرو

أعلنت هيئة مسح الجيولوجي الأميركية، أنّه "جرى تسجيل ​زلزال​ قوي بلغت قوّته المبدئية 6 درجات في ​المحيط الهادئ​ قبالة الساحل الشمالي ل​تشيلي​، على الحدود مع بيرو".

وأوضحت أنّ "الزلزال وقع على عمق معتدل يبلغ 32 كم، وكان على بعد 38 كيلومترًا إلى الجنوب الغربي من مدينة أريكا التشيليّة".