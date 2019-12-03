أوضح المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية اللواء تحسين الخفاجي، أنّ "القوات الأميركية الموجودة في العراق، مهمّتها تقديم الدعم اللوجستي والخدمات والتدريب، والحاجة لها أحيانًا لتنفيذ ضربات جويّة فقط".
وشدّد في حديث صحافي، على أنّ "الحديث عن تجوال القوات الأميركية وتنقّلها من سوريا إلى العراق عار من الصحة"، مبيّنًا أنّه "كان هناك تنسيق مع القوات الأميركية أثناء الهجوم التركي في شمال سوريا فقط وانتهى في حينها، أمّا في الوقت الحالي فأيّ عمليّة دخول وخروج للقوات الأميركية لا يتمّ إلّا بعلم قيادة العمليات المشتركة".
كانت هذه تفاصيل خبر العمليات المشتركة العراقية: الحديث عن تنقل قوات أميركية من سوريا إلى العراق عار من الصحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.