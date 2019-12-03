العمليات المشتركة العراقية: الحديث عن تنقل قوات أميركية من سوريا إلى العراق عار من الصحة

أوضح المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة ​العراق​ية اللواء تحسين الخفاجي، أنّ "​القوات الأميركية​ الموجودة في العراق، مهمّتها تقديم الدعم اللوجستي والخدمات والتدريب، والحاجة لها أحيانًا لتنفيذ ضربات جويّة فقط".

وشدّد في حديث صحافي، على أنّ "الحديث عن تجوال القوات الأميركية وتنقّلها من ​سوريا​ إلى العراق عار من الصحة"، مبيّنًا أنّه "كان هناك تنسيق مع القوات الأميركية أثناء الهجوم التركي في شمال سوريا فقط وانتهى في حينها، أمّا في الوقت الحالي فأيّ عمليّة دخول وخروج للقوات الأميركية لا يتمّ إلّا بعلم قيادة العمليات المشتركة".