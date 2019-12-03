أعلن مكتب المجلس التنفيذي الأفغاني أنّ "الرئيس التنفيذي ل​أفغانستان​ ​عبدالله عبدالله​، بحث هاتفيًّا مع وزير الخارجية الأميركية ​مايك بومبيو​ بمفاوضات السلام مع "​حركة طالبان​". ولفت في بيان، إلى أنّ "الجنبين ناقشا ​الانتخابات الرئاسية​ الأفغانية الّتي جرت في 28 أيلول الماضي"، والّتي لم يتم الكشف عن نتائجها بعد. وأوضح أنّه "تم الحديث أيضًا عن زيارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ إلى أفغانستان قبل 4 أيام، والعلاقات الثنائية بين البلدين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس التنفيذي لأفغانستان بحث مع بومبيو بمفاوضات السلام مع طالبان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.