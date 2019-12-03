وزير المالية يودع النيابة العامة حساب المهمة وقطوعات الحساب

أجرى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل اتصالاً بالمدعي العام المالي علي ابرهيم تناول إيداع الوزير خليل تقريراً مفصّلاً عن الحسابات المالية للدولة منذ 1993 حتى 2017 ويتضمن كل تفاصيل ومعطيات الملف المحال إلى ديوان المحاسبة ومجلس الوزراء مطلع آذار الماضي، وفيه حسابات المهمة وقطوعات الحساب لهذه السنوات.
وبيّن التقرير كل الثغرات والمخالفات والتجاوزات الحاصلة في هذه المرحلة وملاحظاتنا عليها والتي تتطلّب التوسّع في التحقيق والمحاسبة.
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