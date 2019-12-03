كنعان: اقرينا موازنتي الداخلية والدفاع وسنبت اقتراح التخفيض الثلثاء المقبل في جلسة ختامية

أعلن رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​ في تصريح له بعد اجتماع لجنة المال والموازنة "اننا اقرينا موازنتي الداخلية والدفاع مع اقتراح التخفيض الذي تقدمت به وسنبته الثلثاء المقبل في جلسة ختامية"، مشيرا الى ان "ملاك ​الدفاع المدني​ استحدث في العام ٢٠١٤ والحقوق لا تزال تنتظر رصد الميزانية ولجنة المال طلبت من وزيرة الداخلية تزويدها بالمبلغ المقدر لتغطية مخصصات متطوعي الدفاع المدني".

وأوضح كنعان انه "اذا تم اقرار الوفر الذي يتجاوز ال٤٠٠ مليار سنحاول تأمين المساهمة لمتطوعي الدفاع المدني منه او من خلال نقل اعتمادات من اماكن اخرى"، مشيرا الى "اننا طلبنا تزويدنا باقتراحات خطية تتعلق ب​الجيش​ و​وزارة الدفاع​ للبت بها الثلثاء المقبل وتتعلق بالتطويع والتقسيط"، مشددا على ان "هدفنا ضبط النفقات وابقاء ​المالية العامة​ تحت سقف القانون وتأمين الامكانيات المطلوبة للبنانيين".

وامل كنعان ان "تتخذ ​الحكومة​ الجديدة التي نتمنى الا تتأخر قرارا بمككنة الادارة مع ما يعنيه ذلك من توفير للاعباء"، موضحا انه "اذا انهينا عملنا الثلثاء المقبل نحتاج بعدها الى يومين لرفع التقرير النهائي الى رئيس ​المجلس النيابي​ حول موازنة ٢٠٢٠".