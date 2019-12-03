النشرة: الاستشارات النيابية ستحصل خلال هذا الأسبوع

علمت "​الخليج 365​" ان "​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ سيدعو إلى استشارات نيابية خلال هذا الأسبوع".

وتأتي هذه المعلومات في ظل زيارات يقوم بها مدير عام شركة خطيب وعلمي ​سمير الخطيب​، والذي برز اسمه مؤخراً كمرشح لتولي منصب ​رئاسة الحكومة​، على العديد من المراجع السياسية.

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