ذكرت معلومات لقناة "NBN" انه "لم يحصل لقاء بين ​الرئيس ميشال عون​ و​سمير الخطيب​، واوضحت ان الرئيس عون لا يزال ينتظر المشاورات قبل تحديد موعد ​الاستشارات النيابية​ الملزمة".

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كانت هذه تفاصيل خبر معلومات لـNBN: لم يحصل لقاء بين عون والخطيب والرئيس لا يزال ينتظر المشاورات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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