الرئيس عون: الايام المقبلة ستحمل تطورات ايجابية

أكد ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ أن "الايام المقبلة ستحمل تطورات ايجابية". والتقى الرئيس عون رئيس جمعية المصارف في لبنان سليم صفير وعرض معه شؤونا مصرفية ومالية في ضوء التطورات الاخيرة.

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