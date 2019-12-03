الاتحاد الأوروبي يهدد برد "موحّد" على تلويح واشنطن برسوم تستهدف منتجات فرنسية

أكد الاتحاد الأوروبي أنه سيرد بشكل "موحّد" على تهديدات واشنطن بفرض رسوم جمركية على منتجات فرنسية، داعيًا الولايات المتحدة للحوار، بحسب ما أفاد متحدث باسمه.
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية دانيال روزاريو "كما هو الحال في جميع الأمور المرتبطة بالتجارة، سيتحرك الاتحاد الأوروبي ويرد بصوت واحد وسيبقى موحداً".
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