الاتحاد الأوروبي يهدد برد "موحّد" على تلويح واشنطن برسوم تستهدف منتجات فرنسية

أكد ​الاتحاد الأوروبي​ أنه سيرد بشكل "موحّد" على تهديدات ​واشنطن​ بفرض ​رسوم جمركية​ على منتجات فرنسية، داعيًا ​الولايات المتحدة​ للحوار، بحسب ما أفاد متحدث باسمه.

وقال المتحدث باسم ​المفوضية الأوروبية​ دانيال روزاريو "كما هو الحال في جميع الأمور المرتبطة بالتجارة، سيتحرك الاتحاد الأوروبي ويرد بصوت واحد وسيبقى موحداً".