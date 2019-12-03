سانا: عودة عشرات العائلات السورية المهجرة من لبنان

أفادت وكالة "سانا" السورية بأن "عشرات العائلات السورية المهجرة جراء الأعمال الإرهابية عادت اليوم من ​لبنان​ إلى ​سوريا​ عبر معبري جوسية و​الدبوسية​ ب​ريف حمص​".

كما عادت عشرات الأسر السورية المهجرة من لبنان إلى سوريا عبر معبري ​جديدة يابوس​ والزمراني بمنطقة القلمون.

