سانا: عودة عشرات العائلات السورية المهجرة من لبنان

أفادت وكالة "سانا" السورية بأن "عشرات العائلات السورية المهجرة جراء الأعمال الإرهابية عادت اليوم من لبنان إلى سوريا عبر معبري جوسية والدبوسية بريف حمص".
كما عادت عشرات الأسر السورية المهجرة من لبنان إلى سوريا عبر معبري جديدة يابوس والزمراني بمنطقة القلمون.
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