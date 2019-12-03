النشرة: افتتاح معرض كتاب الطفل بدمشق بمشاركة دور نشر لبنانية

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​سوريا​ عن "افتتاح معرض كتاب الطفل في مكتبة الأسد بدمشق تحت عنوان بالقراءة ترتقي العقول بمشاركة 21 دار نشر من سوريا و​لبنان​ و​إيران​ بحضور رسمي وشعبي".

وتضمن المعرض الالاف العناوين التي توزعت على 28 جناحاً احتوت ​الكتب​ والإصدارات الخاصة ب​الأطفال​.

واكد المشاركون من اللبنانيين انه ليست المرة الاولى التي يشارك دور النشر اللبنانية في الفعاليات السورية، وشددوا على متانة العلاقات بين الشعبين وتجذرها ثقافيا واقتصاديا.