النشرة: افتتاح معرض كتاب الطفل بدمشق بمشاركة دور نشر لبنانية

افاد مراسل "الخليج 365" في سوريا عن "افتتاح معرض كتاب الطفل في مكتبة الأسد بدمشق تحت عنوان بالقراءة ترتقي العقول بمشاركة 21 دار نشر من سوريا ولبنان وإيران بحضور رسمي وشعبي".
وتضمن المعرض الالاف العناوين التي توزعت على 28 جناحاً احتوت الكتب والإصدارات الخاصة بالأطفال.
واكد المشاركون من اللبنانيين انه ليست المرة الاولى التي يشارك دور النشر اللبنانية في الفعاليات السورية، وشددوا على متانة العلاقات بين الشعبين وتجذرها ثقافيا واقتصاديا.
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