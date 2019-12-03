تجمع شركات النفط: لعدم زج اسم الشركات المستوردة في أي موضوع

أهاب تجمع الشركات المستوردة للنفط في ​لبنان​ في بيان "بجميع الوسائل الاعلامية والتواصل الاجتماعي و​المواقع الالكترونية​ عدم زج اسم الشركات المستوردة للنفط في اي موضوع والاكتفاء بما يصدر عن التجمع من بيانات بصورة رسمية من دون سواها وتحتفظ الشركات المستوردة للنفط بكافة حقوقها تجاه اية جهة".



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