التقى رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ رئيس ​حزب التوحيد العربي​ ​وئام وهاب​ وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد في ظل التطورات التي تشهدها الساحة اللبنانية وضرورة الإسراع في تشكيل ​الحكومة​. وأكّد وهاب أن الرئيس عون كان واضحاً بأن المهلة ل​تشكيل الحكومة​ إنتهت عنده والحكومة يجب أن تبصر النور ولديه وعود ب​مساعدات​ كثيرة لإنقاذ الوضع. وحمل وهاب للرئيس عون "معاناة الناس التي ستختنق بين طمع التجار بزيادة الأسعار وطمع الأحزاب بالحصص في الحكومة". وكان وهاب قد أكد في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان "الرئيس عون يتجه لخطوات كبيرة ولن يستسلم للإنهيار".

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كانت هذه تفاصيل خبر وهاب بعد لقاء رئيس الجمهورية: عون كان واضحاً بأن المهلة لتشكيل الحكومة إنتهت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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