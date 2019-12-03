عراجي: مشكلة القطاع الصحي تكمن في السيولة وقضية التحويلات

عقدت ​لجنة الصحة​ العامة والعمل والشؤون الاجتماعية برئاسة النائب ​عاصم عراجي​، اجتماعاً لها بحضور وزير الصحة في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​جميل جبق​ للتداول في وضع ​القطاع الصحي​ بعد التطورات المستجدة مؤخرا. واشار عراجي بعد الاجتماع الى ان "القطاع الصحي يمر بازمة صعبة جداً، ويجب عدم تحميل المسؤولية للحراك، وانما المشكلة تكمن في الاموال والسيولة وقضية التحويلات خصوصاً ان معظم المستلزمات يتم استيرادها من الخارج، والبنوك اعطت تسهيلات ولكنها توقفت عنها"، مشيراً الى "ضرورة تضافر الجهود والتكافل بين الجميع في القطاع الصحي للخروج من هذه الازمة"، مشدداً على انه "سيتصل بحاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ لطلب موعد ولشرح الخطر الذي نقترب منه والتأكيد على ان هذا القطاع لا يستطيع ان يتسمر اذا لم يحصل على تسهيلات".

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