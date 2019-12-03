شهيب: ملتزمون إرساء ثقافة الدمج بالقطاع التربوي ونسعى ليصل عدد المدارس الدامجة إلى 60

شدّد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال ​أكرم شهيب​، على أنّ "في اليوم الوطني لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، نُجدّد التزامنا إرساء ثقافة الدمج في القطاع التربوي".

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "أنّنا نجحنا في تأمين 30 مدرسة دامجة في كلّ ​لبنان​، ونسعى أن يصل العدد إلى 60، فسياستنا تهدف إلى تأمين التعليم النوعي لكلّ طالب علم، والتكيّف مع حاجات التلميذ مهما كانت صعبة، لاسيما حاجات ذوي الهمم".