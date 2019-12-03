النشرة: اعتصام لذوي الاحتياجات الخاصة والعاملين في مؤسسات الرعاية بالنبطية

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​ بأن "أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة واهاليهم والعاملين والموظفين في مركزي جمعية تمكين للعيش بإستقلالية، في النبطية ومركز. الامداد لذوي الاحتياجات الخاصة في حاروف نفذوا اعتصاما احتجاجيا، بمناسبة يوم المعوق العالمي، والذي حمل عنوان " ​زلزال​ اجتماعي" بعد أن رفضت ​الدولة​ عبر ​وزارة الشؤون الاجتماعية​ تسديد مستحقات المؤسسات الرعائية، والتي بات مصيرها مهددا بالاقفال".

ورفع المعتصمون شعارات مطلبية وكتبوا على لافتات شعارات "من حقي بالتعليم، ادفعوا المستحقات للمؤسسات الرعائية، " وتخفلل الاعتصام كلمات للاهالي والمعلمين شددت خلالها على أهمية إعطاء هذا القطاع أهمية خاصة.