جنبلاط من عين التينة: ما يحصل اليوم مخالف للدستور وسألتقي الحريري عند السابعة

اشار رئيس الحزب التقدمي النائب السابق ​وليد جنبلاط​ بعد لقائه رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ في ​عين التينة​، الى انه مر وقت انقطاع عن بري نتيجة الظروف التي شهدناها، واحببت ان ازوره اليوم كي اؤكد على العلاقة التاريخية والصداقة معه، وكي لا يفسر الانقطاع عنه على انه خلاف سياسي، وتعلمون اليوم كم الشائعات وهذا كل الامر.

ولفت جنبلاط الى انه ليس هو من يرشح ​سمير الخطيب​، وكل ما يتم الان هو مخالف للدستور، والمطلوب الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة وعلى الاقل هناك اصول، واكد ان الحزب لن يشارك في ​الحكومة​ المقبلة، وسنسمي فئات درزية، ويختارها اما ​سعد الحريري​ او سمير الخطيب او شخص اخر.

واعلن انه سيعقد لقاء مع الحريري اليوم عند ​الساعة​ السابعة، ويفكر اذا لم يكن هناك حواجز مع ​بعبدا​ للقاء ​الرئيس ميشال عون​.