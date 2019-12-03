احتراق سيارة تسبب بأضرار مادية في مرآب كلية الصحة في الفنار

اشارت ​الجامعة اللبنانية​ الى انه اندلع صباح اليوم حريق داخل ​سيارة​ مركونة في مرآب ​كلية الصحة​ في الجامعة اللبنانية – مجمع بيار الجميّل الجامعي – ​الفنار​، ما أدى الى احتراق سيارتين كانتا إلى جانبها قبل أن يصل ​الدفاع المدني​ ويسيطر على الحريق.

كما أدى استنشاق الدخان الكثيف الناتج عن الحريق إلى إصابة خمسة أشخاص ب​حالات​ إغماء تولّى ​الصليب الأحمر​ نقلهم الى ​المستشفيات​ المحيطة بالمجمع.

وحفاظًا على سلامة الأساتذة و​الطلاب​ والموظفين، اتخذت إدارة كلّيتي ​العلوم​ والصحة في المجمع قرارًا بتعليق الدروس اليوم وغدًا.