احتراق سيارة تسبب بأضرار مادية في مرآب كلية الصحة في الفنار

اشارت الجامعة اللبنانية الى انه اندلع صباح اليوم حريق داخل سيارة مركونة في مرآب كلية الصحة في الجامعة اللبنانية – مجمع بيار الجميّل الجامعي – الفنار، ما أدى الى احتراق سيارتين كانتا إلى جانبها قبل أن يصل الدفاع المدني ويسيطر على الحريق.
كما أدى استنشاق الدخان الكثيف الناتج عن الحريق إلى إصابة خمسة أشخاص بحالات إغماء تولّى الصليب الأحمر نقلهم الى المستشفيات المحيطة بالمجمع.
وحفاظًا على سلامة الأساتذة والطلاب والموظفين، اتخذت إدارة كلّيتي العلوم والصحة في المجمع قرارًا بتعليق الدروس اليوم وغدًا.
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