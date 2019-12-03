النشرة: وقفة تضامنية مع ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق الخان بحاصبيا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأنه "بمناسبه اليوم العالمي المعوق والدعوة من مركز الرعاية والتنمية في سوق الخان قضاء حاصبيا أقيمت وقفة تضامنية في باحة المركز بحضور جمع من أبناء وفعاليات المنطقة للتأكيد على حقوق المعوقين ودعمهم بكل الوسائل الممكنة ليكونوا عنصرا منتجا تفاعلا في المجتمع". وشدد المعتصمون على ضرورة دعم كافة الجمعيات والمؤسسات التي تعنى بالمعوقين.

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