ابي رميا دعا لصيانة دائرة النفوس في جبيل

اشار عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​سيمون ابي رميا​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "خلال مناقشة موازنة ​وزارة الداخلية والبلديات​، طالبت تخصيص أموال لمحافظة ​كسروان​ وجبيل بعد الوعود التي سمعناها من المرجعيات الرئاسية. وسنتابع مع ادارة البحوث والإنماء لمعرفة قيمة الاعمال المتوقعة لتأمين الاعتمادات. كما وطالبت بالتسريع في المعاملات الإدارية لصيانة مكاتب دائرة النفوس في جبيل".

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