بري يلتقي جنبلاط في عين التينة بحضور غازي العريضي

التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط في عين التينة بحضور الوزير السابق غازي العريضي.
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