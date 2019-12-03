حواط: لتحرير أموال البلديات وعائدات الصندوق البلدي المستقل

طالب النائب ​زياد الحواط​ خلال مشاركته في جلسة موازنة ​وزارة الداخلية والبلديات​ بتحرير أموال البلديات وعائدات الصندوق البلدي المستقل للعام 2018- 2019. واعتبر ان لان الازمة الكبيرة التي تمر بها البلديات قد تؤدي الى عدم تمكينها من دفع مستحقات موظفيها وعدم قدرتها على القيام بأبسط مهامها اليومية.

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