أسود: ما يحصل في بعض الجسم التعليمي غير مقبول

اعتبر عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​زياد أسود​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان "ما يحصل في بعض ​المدارس​ مع الجسم التعليمي غير مقبول ويحمل على الشك حول سوء الإدارة المالية، اذ لا يعقل لمن قبض 70 بالمئة من الاقساط أن يحرم المعلمين من أجورهم و​الطلاب​ من التعليم، الا اذا في الأمر فساد مقنع أو حراك منظم مشبوه في زمانه ومكانه".



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